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"Будет парить": синоптик дала прогноз погоды на ближайшие сутки

STYLERLIFE        13.06.2018 - 12:30
Иллюстративное фото (pxhere.com)
Иллюстративное фото (pxhere.com)

В некоторых регионах пройдут грозы

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода будет в Украине в ближайшие сутки. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко сообщила, что на западе страны бушует циклон, который принес с собой град и ливни.

"Запад Украины испытывает циклоны и атмосферные фронты. Вчерашние град и ливни можно было снимать, как натуру, для фильмов-катастроф. Ведь град достигал размеров куриного яйца, а ливни местами превратили улицы в реки. Про другие негативные последствия, как, например, отключение электроэнергии, поваленные деревья, повреждены кровли и т.д. можно детально ознакомиться на сайте ДСНС", - написала синоптик.

Фото: Град (lviv.mns.gov.ua)

Диденко сообщила, что в ближайшие сутки на западе Украины снова начнут бушевать дожди с градом и шквалы. Кроме того, стоит приготовиться жителям Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Житомирской и Сумской областей.

"Завтра, 14 июня, на западе снова ожидаются дожди и грозы с вероятностью града и шквалов. Дожди идут полосой Винниччина – Черкасская – Полтавщина - Харьковщина. На севере зацепит Житомирскую и Сумскую область. Киевскую, Черниговскую – немного, незначительные локальные дожди", - сообщила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

На юге и в некоторых восточных областях будет сухо.

"В южной части (кроме Одесской области) и в Луганской и Донецких областях – сухая солнечная погода", - отметила Диденко.

Температура воздуха по стране будет колебаться от +22 до +33 градусов.

"Воздух будет свежим на западе, +22 +26 градусов, в общем ожидается +26 +30 градусов. На юге и юго-востоке до +30 +33 градусов", - добавила синоптик.

В столице будет парить, но без существенных осадков.

"В Киеве завтра без существенных осадков, будет парить, температура воздуха в течении дня поднимется до +28 градусов", - сообщила Диденко и предупредила, чтобы жители Украины были внимательны.

"Остерегайтесь грозы, будьте внимательны к прогнозам погоды, к погоде и к себе", - написала она.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптики рассказали, каким регионам приготовиться к непогоде.

Как уберечься от теплового и солнечного ударов (video.rbc.ua)

Шквалы и грозы: синоптики рассказали, каким регионам приготовиться к непогоде Дожди и грозы: синоптики дали прогноз на 13 июня
Теги: погода, прогноз погоды, Диденко
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