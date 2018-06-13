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Шквалы и грозы: синоптики рассказали, каким регионам приготовиться к непогоде

STYLERLIFE        13.06.2018 - 09:20
Фото: Дождь (УНИАН)
Фото: Дождь (УНИАН)

Украину накрывают дожди

В среду, 13 июня по в нескольких регионах Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и шквалы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На западе страны будет тепло, от +22 градусов до +25. Гроза ожидается только на Закарпатье, в остальных городах региона – солнечно.

На востоке дневная температура воздуха составит от +22 до +27 градусов. Ночью от +15 до +19 градусов. Солнечно будет в Донецке и Луганске. В Харькове, Днепре и Полтаве – кратковременные дожди.

На юге страны будет жарко. Там столбики термометра днем покажут до +32 градусов. Ночная температура будет колебаться от +18 до +21 градуса.

В Крыму сухо и солнечно. Днем от +30 до +32 градусов. Ночью от +19 до +21 градуса.

На севере Украины будет прохладно. Температура воздуха днем там составит от +22 до +24 градусов. В Житомире, Сумах, Чернигове ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.

В центральной части страны переменная облачность и дождливо. Температура воздуха днем от +23 до +26 градусов, ночью от +16 до +19 градусов.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о грозах, граде и шквалах до 15 м/с в Киеве и Киевской области. Кроме того, ухудшения погодных условий стоит ожидать жителям северных, западных и центральных областей.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, синоптики дали прогноз погоды на 13 июня.

Как уберечься от теплового и солнечного ударов (video.rbc.ua)

Дожди и грозы: синоптики дали прогноз на 13 июня "Атмосфера соберет в кучу облака": синоптик дала прогноз погоды на 13 июня
Теги: погода, прогноз погоды, Дождь
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