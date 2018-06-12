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Дожди и грозы: синоптики дали прогноз на 13 июня

STYLERLIFE        12.06.2018 - 20:30
Фото: pixabay.com/PeterDargatz
Фото: pixabay.com/PeterDargatz

Украинцам рассказали, где ждать дождей

В среду, 13 июня, в Украине будет тепло. Однако местами пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает УНИАН.

По данным синоптиков, на востоке страны осадков практически не ожидается, температура до +32 градусов.

А жителей южных регионов ожидает переменная облачность, температура до +31.

На западе Украины без осадков, до +27.

Фото: pixabay.com/WKIDESIGN

В северных областях местами ожидаются дожди. Температура до +25 градусов.

В центре Украины также будут идти дожди с грозами, температура до +30.

В Киеве 13 июня пройдет дождь. Днем до +24, вечером - до +22. Ветер переменный, до 1,9 м/сек.

Стоит отметить, что ухудшение погоды наблюдается уже вечером в пятницу, 12 июня.

"Серьезная облачность накрыла западную часть Украины. В отдельных районах сильные ливни, грозы, град, шквалы. Будьте осторожны!" - написала синоптик Наталка Диденко.

Карта погоды facebook.com/tala.didenko

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, в Ужгороде прошел сильный град.

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Теги: погода
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