Дощі і грози: синоптики дали прогноз на 13 червня

Українцям розповіли, де чекати дощів

У середу, 13 червня, в Україні буде тепло. Однак місцями пройдуть дощі з грозами. Про це повідомляє УНІАН.

За даними синоптиків, на сході країни опадів практично не очікується, температура до +32 градусів.

А жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, температура до +31.

На заході України без опадів, до +27.

Фото: pixabay.com/WKIDESIGN

У північних областях місцями очікуються дощі. Температура до +25 градусів.

У центрі України також будуть йти дощі з грозами, температура до +30.

В Києві 13 червня пройде дощ. Вдень до +24, вночі - до +22. Вітер змінний, до 1,9 м/с.

Варто відзначити, що погіршення погоди спостерігається вже ввечері в п'ятницю, 12 червня.

"Серйозна хмарність накрила західну частину України. В окремих районах сильні зливи, грози, град, шквали. Будьте обережні!" - написала синоптик Наталка Діденко.

Карта погоди facebook.com/tala.didenko

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, в Ужгороді пройшов сильний град.

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