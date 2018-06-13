Шквали і грози: синоптики розповіли, яким регіонам приготуватися до негоди

Україну накривають дощі

У середу, 13 червня у кількох регіонах України очікуються короткочасні дощі, місцями грози і шквали. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

На заході країни буде тепло, від +22 градусів до +25. Гроза очікується лише на Закарпатті, в інших містах регіона – сонячно.

На сході денна температура повітря становитиме від +22 до +27 градусів. Вночі від +15 до +19 градусів. Сонячно буде в Донецьку й Луганську. У Харкові, Дніпрі та Полтаві – короткочасні дощі.

На півдні країни буде жарко. Там стовпчики термометра вдень покажуть до +32 градусів. Нічна температура коливатиметься від +18 до +21 градуса.

У Криму сухо і сонячно. Вдень від +30 до +32 градусів. Вночі від +19 до +21 градуса.

На півночі України буде прохолодно. Температура повітря вдень там становитиме від +22 до +24 градусів. В Житомирі, Сумах, Чернігові очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами.

В центральній частині країни мінлива хмарність і дощитиме. Температура повітря вдень від +23 до +26 градусів, вночі від +16 до +19 градусів.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про загрози, град та шквали до 15 м/с в Києві та Київській області. Крім того, погіршення погодних умов варто очікувати жителям північних, західних і центральних областей.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, синоптики дали прогноз погоди на 13 червня.

Як уберегтися від теплового та сонячного ударів (video.rbc.ua)