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"Паритиме": синоптик дала прогноз погоди на найближчу добу

STYLERLIFE        13.06.2018 - 12:30
Ілюстративне фото (pxhere.com)
Ілюстративне фото (pxhere.com)

У деяких регіонах пройдуть грози

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода буде в Україні в найближчу добу. Про це Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко повідомила, що на заході країни вирує циклон, який приніс з собою град і зливи.

"Захід України відчуває циклони і атмосферні фронти. Вчорашні град і зливи можна було знімати, як натуру, для фільмів-катастроф. Адже град досягав розмірів курячого яйця, а місцями зливи перетворили вулиці на ріки. Про інші негативні наслідки, як, наприклад, відключення електроенергії, повалені дерева, пошкоджені покрівлі і т. д. можна детально ознайомитися на сайті ДСНС", - написала синоптик.

Фото: Град (lviv.mns.gov.ua)

Діденко повідомила, що у найближчу добу на заході України знову почнуть бушувати дощі з градом та шквали. Крім того, варто приготуватися жителям Вінницької, Черкаської, Полтавської, Харківської, Житомирської та Сумської областей.

"Завтра, 14 червня, на заході знову очікуються дощі та грози з ймовірністю граду та шквалів. Дощі йдуть смугою Вінниччина – Черкаська – Полтавщина - Харківщина. На півночі зачепить Житомирську і Сумську область. Київську, Чернігівську – трохи, незначні локальні дощі", - повідомила синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

На півдні і в деяких східних областях буде сухо.

"У південній частині (крім Одеської області) та в Луганській та Донецьких областях – суха сонячна погода", - зазначила Діденко.

Температура повітря по країні буде коливатися від +22 до +33 градусів.

"Повітря буде свіжим на заході, +22 +26 градусів, у загальному очікується +26 +30 градусів. На півдні і південно-сході до +30 +33 градусів", - додала синоптик.

У столиці буде парити, але без істотних опадів.

"У Києві завтра без істотних опадів, буде парити, температура повітря протягом дня підніметься до +28 градусів", - повідомила Діденко і попередила, щоб жителі України були уважні.

"Остерігайтеся грози, будьте уважні до прогнозів погоди, до погоди і до себе", - написала вона.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптики розповіли, яким регіонам приготуватися до негоди.

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Теги: погода, прогноз погоды, Диденко
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