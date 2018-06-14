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Похолодає: синоптики уточнили прогноз погоди на четвер

STYLERLIFE        14.06.2018 - 08:59
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Стало відомо, де не буде дощу

Синоптики повідомили, що дощі та грози у четвер, 14 червня, очікуються в багатьох регіонах України. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Затяжні дощі пройдуть по всьому західному регіону України. Крім того, можливі грози. Температура повітря опуститься.

В Ужгороді, Чернівцях та Хмельницькому денна температура коливатиметься від +22 до +26 градусів. Нічна від +14 до +16 градусів.

У Львові, Івано-Франківську, Тернополі і Луцьку стовпчики термометрів покажуть вдень від +19 до +23 градусів, вночі від +12 до 15 градусів.

На сході пройдуть дощі з грозами. Денна температура повітря в Луганську, Харкові, Донецьку, Дніпрі та Полтаві буде коливатися від +26 до +31 градуса. Нічна від +14 до +19 градусів.

На півдні буде жарко. У Херсоні сонячно і сухо, температура повітря вдень від +31 до +33 градусів, вночі +17 +19. В Одесі та Миколаєві очікуються дощі з грозами. Денна температура становитиме +30 +32 градуси, нічна +17 +19.

У Криму сухо і сонячно. Вдень повітря прогріється до +34 градусів, вночі до +17.

В центральній частині країни дощитиме, місцями з грозами. Температура повітря вдень коливатиметься від +26 до +29 градусів, вночі від +14 до +17 градусів.

У столиці буде сухо і сонячно. Денна температура становитиме +26 +28 градусів, нічна +14 +16 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, синоптики дали прогноз погоди на 14 червня.

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Теги: погода, прогноз погоды, синоптик
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