"Суха погода настане нескоро": синоптики розповіли про погоду в найближчі дні

За даними Укргідрометцентру дощі в Україні припиняться до 20 червня

На території західної та центральної України очікуються грозові дощі зі шквалами. На офіційному сайті Укргідрометцентру опубліковано прогноз, в якому уточнюється, коли над країною розійдуться хмари, буде ясна суха погода.

Обіцяється, що 16 червня західні регіони України частково накриють сильні дощі. Їх варто чекати жителям Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. У Львівськый, Луцькый та Рівненськый областях погода буде сонячною. Вдень варто очікувати 23-27 градусів вище нуля. Вночі показник опуститися до +13 +16 за Цельсієм.

У неділю, 17 червня циклон захопить Одесу, Херсон, Миколаїв, Черкаси, Чернігів, Житомир, Вінницю, Київ, Сімферополь і Кропивницький крім зазначених раніше регіонів. Температура повітря буде коливатися в межах від +23 до +29 градусів.

18 червня грози повернуться на Захід країни. Періодичні зливові дощі очікуються у Львівській, Івано-Франківській, Ужгородській, Чернівецькій, Хмельницькій, Луцькій та Рівненській областях. Стовпчики термометрів покажуть від +23 до +31 градуса. Найтепліше буде на узбережжі моря — у Миколаєві та Одесі.

Прогноз погода на 16-20 червня (meteo.gov.ua)

У вівторок, 19 червня гроза зміститися до північної частини України, захопивши крім Львівської, Івано-Франківської, Ужгородської, Чернівецької, Хмельницької, Луцької та Рівненської також Київську, Чернігівську, Житомирську та Вінницьку області. Максимальна температура очікується в Херсоні, Миколаєві та Запоріжжі — до 33 градусів зі знаком плюс. Найхолодніше буде у західних регіонах, де температура коливатиметься від +24 до +28 градусів.

У середу, 20 червня, на думку синоптиків на території всієї нашої країни очікується суха сонячна погода. Максимальна температура буде спостерігатися на Півдні країни стовпчики термометрів сягатимуть +33 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, що головний синоптик країни Наталка Діденко опублікувала свій прогноз погоди на 16 червня.