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Слідкуйте за прогнозами: синоптик повідомила про погоду на початку тижня

STYLERLIFE        17.06.2018 - 16:30
Фото: Прогноз погоди (Колаж РБК-Україна)
Фото: Прогноз погоди (Колаж РБК-Україна)

Стало відомо, де пройдуть грози

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода чекає українців на початку робочого тижня. Про це синоптик написала у своєму блозі на сайті Оpinion.biz.ua

Наталка Діденко повідомила, що в понеділок-вівторок, 18 і 19 червня в Україні буде сухо. Дощі з грозами пройдуть лише в західних областях країни.

"В понеділок і вівторок в Україні денна температура повітря складе + 24 + 30 градусів. Дощі з грозами пройдуть в понеділок місцями в західних областях, у вівторок опади ймовірні на Закарпатті та в Прикарпатті. В Україні буде переважати суха погода", - написала синоптик.

У середу, 20 червня атмосферний фронт пересунеться на північну частину країни і принесе з собою погіршення погодних умов.

"20 і 21 червня атмосферні фронти розташуються над західними і північними областями України. Вони зумовлять грозові дощі, локальні град і шквали. Значна частина центральних областей, схід і південь буде належати зоні підвищеного атмосферного тиску, тому істотні опади тут малоймовірні, буде сухо і спекотно", - повідомила Діденко.

Над столицею в найближчі дні буде панувати зона підвищеного атмосферного тиску. Хмарно і сухо.

"18 і 19 червня над Києвом буде панувати зона підвищеного атмосферного тиску, сонця, красивих купчастих хмар і сухої погоди", - зазначила синоптик і додала, що в Києві буде тепло, а дощі можливі в середу і четвер.

"20 і 21 червня атмосферні фронти збільшать імовірність дощу з грозою. Протягом найближчих днів максимальна температура повітря буде коливатися від 24 до 28 градусів", - повідомила Наталка Діденко.

До речі, синоптики попередили про різке підвищення температури.

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Теги: погода, прогноз погоды, Диденко
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