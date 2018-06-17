Слідкуйте за прогнозами: синоптик повідомила про погоду на початку тижня

Стало відомо, де пройдуть грози

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода чекає українців на початку робочого тижня. Про це синоптик написала у своєму блозі на сайті Оpinion.biz.ua

Наталка Діденко повідомила, що в понеділок-вівторок, 18 і 19 червня в Україні буде сухо. Дощі з грозами пройдуть лише в західних областях країни.

"В понеділок і вівторок в Україні денна температура повітря складе + 24 + 30 градусів. Дощі з грозами пройдуть в понеділок місцями в західних областях, у вівторок опади ймовірні на Закарпатті та в Прикарпатті. В Україні буде переважати суха погода", - написала синоптик.

У середу, 20 червня атмосферний фронт пересунеться на північну частину країни і принесе з собою погіршення погодних умов.

"20 і 21 червня атмосферні фронти розташуються над західними і північними областями України. Вони зумовлять грозові дощі, локальні град і шквали. Значна частина центральних областей, схід і південь буде належати зоні підвищеного атмосферного тиску, тому істотні опади тут малоймовірні, буде сухо і спекотно", - повідомила Діденко.

Над столицею в найближчі дні буде панувати зона підвищеного атмосферного тиску. Хмарно і сухо.

"18 і 19 червня над Києвом буде панувати зона підвищеного атмосферного тиску, сонця, красивих купчастих хмар і сухої погоди", - зазначила синоптик і додала, що в Києві буде тепло, а дощі можливі в середу і четвер.

"20 і 21 червня атмосферні фронти збільшать імовірність дощу з грозою. Протягом найближчих днів максимальна температура повітря буде коливатися від 24 до 28 градусів", - повідомила Наталка Діденко.

До речі, синоптики попередили про різке підвищення температури.

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