"Трохи пшикайте кота": синоптик попередила про майбутню спеку

У більшості областях підвищиться температура

У середу, 20 червня, в Україні буде спекотно, але в деяких областях можливі опади - дощі та грози. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Періодичні дощі і грози найімовірніші уздовж смуги від західних областей через Вінницьку, Черкаську, Полтавську області до Харківскьої області", - написала вона.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик зазначила, що атмосфера буде нестійка. Температура повітря складе від +27 до +34 градусів. У більшості областях буде сухо.

У Києві істотних опадів не очікується. Температура повітря буде +29+30 градусів.

"Фронт столицю буде проходити, проте дощі максимум днем ​​локальні, короткочасні", - додала синоптик.

Діденко додала, що в суботу, 23 червня, в Києві істотно похолоднішає.

"Хто втомився від спекотної погоди, може починати вивчати ретельно північні танці, тому що буде +19 градусів. А поки поливаємо клумби, квіти на балконі, себе і трохи пшикайте з аерозольної пляшечки кота", - порадила вона.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Раніше синоптик попередила про похолодання.

"Літо триває і казна-що з дощами також. Йдуть не там де треба і не такі, і маленькі, а якщо йдуть, то такі гарненькі, тихі - у сусідки Гальки, а в своєму дворі - з градом та шквалами. Завтра - щось то таке і далі", - написала вона.

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