Літо 2018: українцям повідомили, коли настане 40-градусна спека

Синоптик дав прогноз на липень і серпень

Влітку 2018 року погода в Україні буде мінливою. До кінця червня очікуються перепади температури і часткове похолодання, а в липні та серпні почнеться сильна спека. Про це повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда в ефірі ObozTV.

За даними синоптика, західна частина країни знаходиться під впливом атмосферних фронтів і циклонічних утворень. А південно-східна частина України - під впливом сухого і дуже спекотного повітря.

Фото: pixabay.com/birgl

"Атмосферний фронт, який принесе зміну погоди в Україні, ми очікуємо 22-23 червня. Він прийде із заходу і перенесеться на схід країни. Пройдуть дощі, які, зокрема, охоплять територію східних і південних областей. З 23 червня знизиться температура повітря становитиме 18-23 градусів замість 25-30", – розповів синоптик.

Фото: pixabay.com/mploscar

Кульбіда зазначив, що друга половина літа очікується дуже спекотною. Він додав, що середня температура липня-серпня за останні 25 років зросла на 2-2,5 градуси.

"Це говорить про те, що ці два місяці не можуть не бути спекотними, з великою кількістю днів з температурою 30 градусів тепла і більше, з невеликою кількістю ефективних опадів. У липні-серпні температура в 35 градусів тепла, а може і 40 градусів тепла, однозначно буде спостерігатися в південних, центральних і східних областях України", – розповів Кульбіда.

Раніше синоптик попередила про майбутню спеку. Наталка Діденко дала прогноз на 20 червня.

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