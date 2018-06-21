Пекельна спека: синоптики уточнили прогноз на четвер

Опади можливі лише в західних областях
У четвер, 21 червня, в Україні очікується сильна спека. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура повітря складе +35 градусів. На більше частини території буде сухо і сонячно. Короткочасний дощ і гроза можливі лише вдень у західних областях. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Скріншот (meteo.gov.ua)
На півдні країни буде сонячно. Вдень +32+34 градуси, вночі +21+23. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
У західних регіонах буде +27+29 градусів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
У північній частині країни вдень +27+29 градусів, вночі +15+17. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Скріншот (meteo.gov.ua)
У центрі країни буде ясно. Температура вночі +16+18 градусів, вдень +28+30. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
На сході України вночі +16+18, вдень +29+31 градус. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Раніше синоптик повідомила про різке похолодання.
"В четвер (21 червня) скрізь буде чи не найгарячіше, тому що з 22 червня Україну перетне холодний атмосферний фронт. А перед похолоданням, як правило, найбільш висока температура повітря. Завтра всюди +28+34 градуси. Дощі з грозами пройдуть у західних областях. На решті території - сухо і сонячно", - зазначила синоптик.
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