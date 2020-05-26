Аэропорт Львова возобновляет работу: какие будут ограничения

Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого с 15 июня может открыть авиасообщения. При этом есть три ограничения, которые должны быть согласованы с областной администрацией.

Аэропорт Львова пока не выполняет все критерии для того, чтобы начать свою работу. Об этом заявила директор аэропорта Татьяна Романовская в эфире телеканала "Перший Західний".

Также она рассказала об изменениях в работе аэропорта. Обязательным условием будет то, то в терминал смогут заходить только пассажиры. При этом они все должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Романовская отметила, что у агентов по регистрации будет отдельная одежда и защитные маски. Также в аэропорту будут установлены стеклянные барьеры на стойках регистрации на посадку.

Планируется, что в аэропорту Львов максимально компьютеризируют передачу данных с телефонов в системы. В данное время в зале регистрации расклеиваются ограничения. Люди будут сидеть через одно сиденье.

Напомним, в международном аэропорту Львов назвали дату запуска рейсов.

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