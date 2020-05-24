В Международном аэропорту Львов назвали дату запуска рейсов

Авиаперелеты в Украине (иллюстративное фото: pixabay.com)

Авиаперелеты в Украине будут возможны с 15 июня

Международный аэропорт Львов готов возобновить авиаперелеты по Украине, а также чартерные рейсы в другие страны уже с июня. Сейчас администрация аэропорта ждет, что Кабинет министров в ближайшее время возобновит пассажирские авиаперевозки. В таком случае, в Киев из Львова можно будет летать уже в июне.

Как сообщила гендиректор аэропорта Татьяна Романовская "Львовскому порталу", первые рейсы из Львова в Киев могут быть осуществлены уже в начале июня, аэропорт к этому готов.

"В частности, авиакомпания Windrose готова с начала июня осуществлять рейсы из Львова в Киев. Чартерные рейсы на курорты Египта и Турции могут начаться с конца июня. Wizz Air и Ryanair уже готовы к полетам во Львов, но ожидают соответствующих решений правительства. Также сегодня готова и компания Белавиа. Turkish Airlines намерена вернуться на линию во Львов с июня-июля, а польский LOT - с июля", - сказала Романовская.

Напомним, что в Укарине с 11 мая началось ослабление карантина. Уже с 22 мая власти приняли решение об адаптивном ослаблении карантина в регионах с положительной динамикой распространения коронавируса. Так, уже с 22 мая были частично сняты ограничения по пассажирским перевозкам в городах и областях, восстановлено междугороднее сообщение. С 25 мая Харьков и Киев готовятся к запуску метрополитена.

Ранее министр инфраструктуры Криклий заявил, что работа общественного транспорта в Украине начнут восстанавливать с 22 мая. По его словам, авиационный транспорт может возобновить работу с 15 июня.

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Автор: Анна Ярошенко