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У Міжнародному аеропорту Львів назвали дату запуску рейсів

STYLERЖиття    24.05.2020 - 12:40
У Міжнародному аеропорту Львів назвали дату запуску рейсів
Авіаперельоти в Україні (ілюстративне фото: pixabay.com)

Авіаперельоти в Україні будуть можливі з 15 червня

Міжнародний аеропорт Львів готовий відновити авіаперельоти по Україні, а також чартерні рейси в інші країни вже з червня. Зараз адміністрація аеропорту чекає, що Кабінет міністрів найближчим часом відновить пасажирські авіаперевезення. В такому випадку, в Київ зі Львова можна буде літати вже в червні.

Як повідомила гендиректор аеропорту Тетяна Романовська "Львівському порталу", перші рейси зі Львова до Києва можуть бути здійснені вже на початку червня, аеропорт готовий до цього.

"Зокрема, авіакомпанія Windrose готова з початку червня здійснювати рейси зі Львова в Київ. Чартерні рейси на курорти Єгипту і Туреччини можуть початися з кінця червня. Wizz Air та Ryanair і вже готові до польотів у Львів, але очікують відповідних рішень уряду. Також сьогодні готова і компанія Бєлавіа. Turkish Airlines має намір повернутися на лінію у Львів з червня-липня, а польський LOT - з липня", - сказала Романовська.

Нагадаємо, що в Україні з 11 травня почалося ослаблення карантину. Вже з 22 травня влади прийняли рішення про адаптивне ослаблення карантину в регіонах з позитивною динамікою поширення коронавіруса. Так, вже з 22 травня були частково зняті обмеження щодо пасажирських перевезень у містах і областях, відновлено міжміське сполучення. З 25 травня Харків та Київ готуються до запуску метрополітену.

Раніше міністр інфраструктури Криклій заявив, що роботу громадського транспорту в Україні почнуть відновлювати з 22 травня. За його словами, авіаційний транспорт може відновити роботу з 15 червня.

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Автор: Анна Ярошенко

Теги Новини України аэропортавиасообщение
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