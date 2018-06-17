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Интервью

В аэропорту Киева новый скандал: вылеты самолетов блокируют

STYLERLIFE        17.06.2018 - 14:47
Фото: Кiev.aero
Фото: Кiev.aero

Многочасовая задержка самолета разозлила пассажиров

В столичном аэропорту "Киев" разгорелся новый скандал из-за пассажиров, которые начали блокировать вылеты самолетов. Об этом сообщила одна из пострадавших пассажирок, передает "Апостроф".

"Мы приехали на 08:45 утра улетать рейсом Киев – Тбилиси в Грузию. Наш самолет задержали на два часа, посадка должна была быть в 11:00. Позже представитель аэропорта вышел к нам и сообщил, что посадка на рейс будет уже в 20:00", - сказала она.

В связи с этим, по словам женщины, недовольные пассажиры начали бунтовать и перекрывать выходы и блокировать отправку других рейсов. Люди требуют, чтобы им предоставили самолет для вылета.

Кстати, в аэропорту "Киев" застряли более сотни людей из разных городов Украины. В столичном аэропорту уже вторые сутки не могут вылететь в Анталию более сотни туристов. Их вылет должен был быть в четверг вечером, на том самом борту, который попал в аварию из-за грозы. После того, как самолет не справился с бурей и ливнем и выкатился на взлетно-посадочную полосу, 169 пассажиров застряли в аэропорту.

Их временно расселили по гостиницам и пообещали отправить в Анталию в самое ближайшее время. Но уже почти двое суток они не могут улететь. Пассажиры расстроены тем, что истекает их время отпуска, а они вынуждены проводить его в Киеве.

"Нас просто кормят обедами. Мы взяли отпуска с работы, хотим отдохнуть, но не можем. Мы ходим гуляем целые сутки по Киеву. Кто нам это все будет компенсировать? Сейчас в аэропорту "Жуляны" очень много людей ждет с детьми", - возмущена одна из туристок.

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Теги: Киев, Аэропорт, пассажир
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