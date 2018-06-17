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В аеропорту Києва новий скандал: вильоти літаків блокують

STYLERLIFE        17.06.2018 - 14:47
Фото: Кiev.aero
Фото: Кiev.aero

Багатогодинна затримка літака розлютила пасажирів

В столичному аеропорту "Київ" розгорівся новий скандал через пасажирів, які почали блокувати вильоти літаків. Про це повідомила одна з постраждалих пасажирок, передає "Апостроф".

"Ми приїхали на 08:45 ранку летіти рейсом Київ – Тбілісі в Грузії. Наш літак затримали на дві години, посадка повинна була бути в 11:00. Пізніше представник аеропорту вийшов до нас і повідомив, що посадка на рейс буде вже в 20:00", - сказала вона.

У зв'язку з цим, за словами жінки, незадоволені пасажири почали бунтувати і перекривати виходи і блокувати відправку інших рейсів. Люди вимагають, щоб їм надали літак для вильоту.

До речі, в аеропорту "Київ" застрягли більше сотні людей з різних міст України. У столичному аеропорту вже другу добу не можуть вилетіти в Анталію більше сотні туристів. Їх виліт повинен був бути в четвер увечері, на тому самому борту, який потрапив у аварію через грозу. Після того, як літак не впорався з грозою і зливою і викотився на злітно-посадкову смугу, 169 пасажирів застрягли в аеропорту.

Їх тимчасово розселили по готелях і пообіцяли відправити в Анталію найближчим часом. Але вже майже дві доби вони не можуть відлетіти. Пасажири засмучені тим, що закінчується їх час відпустки, а вони змушені проводити його в Києві.

"Нас просто годують обіцянками. Ми взяли відпустки з роботи, хочемо відпочити, але не можемо. Ми ходимо гуляємо цілу добу по Києву. Хто нам це все буде компенсувати? Зараз в аеропорту "Жуляни" дуже багато людей чекає з дітьми", - обурена одна з туристок.

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Теги: Київ, Аеропорт, пассажир
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