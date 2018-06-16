Застряли в аэропорту: более сотни туристов вторые сутки не могут улететь

У людей срывается отпуск

В аэропорту "Киев" застряли более сотни людей из разных городов Украины. Об этом сообщает ТСН.

В столичном аэропорту уже вторые сутки не могут вылететь в Анталию более сотни туристов. Их вылет должен был быть в четверг вечером, на том самом борту, который попал в аварию из-за грозы.

После того, как самолет не справился с бурей и ливнем и выкатился на взлетно-посадочную полосу, 169 пассажиров застряли в аэропорту.

Их временно расселили по гостиницам и пообещали отправить в Анталию в самое ближайшее время. Но уже почти двое суток они не могут улететь.

Пассажиры расстроены тем, что истекает их время отпуска, а они вынуждены проводить его в Киеве.

"Нас просто кормят обедами. Мы взяли отпуска с работы, хотим отдохнуть, но не можем. Мы ходим гуляем целые сутки по Киеву. Кто нам это все будет компенсировать? Сейчас в аэропорту "Жуляны" очень много людей ждет с детьми", - возмущена одна из туристок.

Видео: Застряли в Аэропорту (ТСН)

Напомним, пассажир рассказал о ЧП с самолетом в аэропорту "Киев".

В аэропорту "Киев" им. Сикорского 14 июня самолет авиакомпании Bravo Airways во время приземления выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту самолета, который летел рейсом Анталия-Киев, было 169 пассажиров. В пресс-службе аэропорта сообщили, что никто не пострадал.

Марш равенства в Киеве (video.rbc.ua)