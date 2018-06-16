Застрягли в аеропорту: більше сотні туристів другу добу не можуть вилетіти

У людей зривається відпустка
В аеропорту "Київ" застрягли більше сотні людей з різних міст України. Про це повідомляє ТСН.
В столичному аеропорту вже другу добу не можуть вилетіти в Анталію більше сотні туристів. Їх виліт повинен був бути в четвер увечері, на тому самому борту, який потрапив у аварію з-за грози.
Після того, як літак не впорався з грозою і зливою і викотився на злітно-посадкову смугу, 169 пасажирів застрягли в аеропорту.
Їх тимчасово розселили по готелях і пообіцяли відправити в Анталію найближчим часом. Але вже майже дві доби вони не можуть відлетіти.
Пасажири засмучені тим, що закінчується їх час відпустки, а вони змушені проводити його в Києві.
"Нас просто годують обідами. Ми взяли відпустки з роботи, хочемо відпочити, але не можемо. Ми ходимо гуляємо цілу добу по Києву. Хто нам це все буде компенсувати? Зараз в аеропорту "Жуляни" дуже багато людей чекає з дітьми", - обурена одна з туристок.
Відео: Застрягли в Аеропорту (ТСН)
Нагадаємо, пасажир розповів про НП з літаком в аеропорту "Київ".
В аеропорту "Київ" ім. Сікорського 14 червня літак авіакомпанії Bravo Airways під час приземлення викотився за злітно-посадочну смугу. На борту літака, який летів рейсом Анталія-Київ, було 169 пасажирів. У прес-службі аеропорту повідомили, що ніхто не постраждав.
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