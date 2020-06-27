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Как аферисты выманивают деньги у пенсионеров: новая схема обмана

Новости » Жизнь   

Мошенники предлагают несуществующие выплаты

Аферисты готовы на все ради денег. Они без зазрения совести обманут даже пенсионеров. Уже зафиксировано несколько случаев, когда мошенники, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, звонят пожилым людям, и рассказывают о положенной им денежной выплате.

Для того, чтобы получить деньги, нужно предоставить данные банковского счета или карты. Порой злоумышленники рассылают SMS, в которых сообщается о начисленной компенсации с сайта, замаскированного под портал госуслуг. После - предлагают перевести некую сумму на сторонний счет для уплаты госпошлины за будущую компенсацию.

Помните, что сотрудники государственных ведомств никогда не станут запрашивать персональные данные по телефону, поскольку вся необходимая информация у них уже имеется.

Это не единственная схема злоумышленников. Порой поступают предложения получить компенсации за приобретенные ранее некачественные лекарственные препараты, а также оплата товаров и услуг в интернете.

Украинцам рекомендуют вводить свои личные данные только на проверенных ресурсах, не сообщать коды подтверждения платежей чужим людям и проверять сомнительную информацию.

Напомним, что в Украине активизировались наглые мошенники, которые владеют гипнозом.

Ранее мы писали, что мошенники придумали новый способ, как обмануть украинцев.

Автор: Дарья Русина

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