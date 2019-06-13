Алибасова преследуют неприятности: продюсер стал жертвой мошенников

Бари Алибасов, известный продюсер, который недавно сильно отравился средством для промывания труб, снова попал в неприятность. Мошенники решили нажиться на трагедии продюсера с его котом Чучей.

Канадский сфинкс необычного окраса Чуча исчез из квартиры Алибасова в тот момент, когда там проводили пресс-конференцию для журналистов о самочувствии продюсера.

Сын Бари Алибасова пообещал крупное денежное вознаграждение тому, кто вернет любимого кота домой. У продюсера с Чучей очень близкие отношения и за то время, сколько Алибасов находился без сознания, он всего один раз открыл глаза и его единственный вопрос был о домашнем любимце.

Бари Алибасов и Чуча

Сыну Бари Алибасова позвонил мужчина, который заявил, что нашел кота породы канадский сфинкс. Кот был один в один похож на пропавшего Чучу.

Кота у незнакомца приняла помощница продюсера, которая не смогла отличить подделку. За кота незнакомцу отдали обещанные 800 тысяч рублей (более 300 тысяч гривен).

Подмену обнаружили только вечером. Родные Бари Алибасова в отчаянии и собираются заявить о мошеннике в полицию. А поиски настоящего Чучи продолжаются. Сын продюсера снова заявил о том, что готов заплатить за возвращение кота вознаграждение.

Напомним, ранее мы писали о том, что Бари Алибасов потерял своего лучшего друга.

А также рассказывали о том, что продюсеру Бари Алибасову врачи поставили страшный диагноз.