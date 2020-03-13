От alyona alyona к Вакарчуку: ТНМК покажут, как создавался "Симфо Хип-Хоп"

Легендарная харьковская группа ТНМК покажет, как создавалось самое звездное шоу на украинской сцене за последние годы. В серии бэкстейдж-видео топовые украинские музыканты расскажут, как готовились к концерту, насыщенного впечатляющими дуэтами.

Прошлогодний “Симфо Хип-Хоп” стал завершающим концертом тура и собрал беспрецедентное количество талантливых артистов на одной сцене в Киеве. Вместе с ТНМК выступали alyona alyona, Alina Pash, Ярмак, Андрей Хлывнюк (Бумбокс), Святослав Вакарчук (Океан Ельзи), Дмитрий Шуров (Ріаnобой), группа YUKO и даже Олег Винник.

Первой героиней стала новая украинская звезда Alina Pash. В дебютном видео она рассказала о своем опыте знакомства с группой и про знаковость их первого концерта в ее жизни. Во второй части ролика можно посмотреть впечатляющую лайв-версию исполнения песни “Робот” с симфоническим оркестром.

Alina Pash и ТНМК - Робот

“ТНМК – это начало моего восприятия на украинском языке вайбов хип-хопа. Тогда эти пацыки, для меня малой, казались словно как Черепашки Ниндзя, только по музлу и скорости речитативов”, – рассказала Alina Pash.

“Алина именно с тех босоркань, что не перестает пускать чертиков, даже когда стоит у микрофона. И это чувствуется даже тогда, когда ты слышишь голос без картинки. Именно поэтому на роль идеальной музыкантши в песню “Робот” кроме нее вариантов не было, потому что хип-хопа в стране становится все больше, но битанга в нем у нас только одна”, – добавил Фагот.

Каждый из звездных артистов имеет свою историю знакомства с музыкантами группы. Для кого-то ТНМК был первым концертом в жизни, для кого-то Фоззи и Фагот – давние друзья. Цикл документальных видео от группы – это уникальная возможность заглянуть за кулисы украинского шоу-бизнеса и увидеть музыкантов такими, какими они есть в обычной жизни.

"В прошлом году мы сняли сразу четыре специальные концертные программы и теперь обеспечены лайв-контентом до конца строжайшего карантина. И начинаем его показывать с трека "Робот" с Алиной Паш”, – рассказывает Фоззи.

“Симфо хип-хоп” стал ключевым событием в украинской музыке 2019 года. На одной сцене ТНМК собрали как легенд украинской индустрии, так и артистов, которые только что взлетели на музыкальный небосклон. Всех их объединила любовь к творчеству харьковчан. Теперь зрители смогут не только увидеть, как происходила подготовка, но и повторно (или впервые) посмотреть, каким был “Симфо хип-хоп”.

Ранее мы составили топ песен, за которые Go_A полюбили в Украине.