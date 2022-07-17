Фольга для кухни может упростить вашу жизнь: 8 способов применения

Улучшение сигнала WI-FI роутера

Наверное, у каждого дома есть такие места, где скорость интернета значительно ниже, чем в комнатах ближе к роутеру. Чтобы что-то загрузить или проверить почту вам приходится подходить ближе к сигналу, но благодаря кусочку фольги вы можете решить проблему.

Вам понадобится свернуть кусок фольги и положить возле роутера в противоположном направлении, от того где бы вы хотели улучшить сигнал. Сигналы будут отражаться от фольги, направятся в полезном для вас направлении и улучшат скорость интернета.

WI-FI роутер будет работать лучше (фото: pixabay)

Алюминиевая фольга в посудомойке

Этот совет будет полезен для тех владельцев посудомоек, которые замечают грязные вилки, ложки, ножи и другую похожую посуду.

Шарик из фольги гарантирует чистоту: благодаря химической реакции между фольгой и ингредиентами в средстве для мытья посуды, ваши приборы будут выглядеть как новые.

Защита ключей автомобиля

В наше время злоумышленникам не занимает большой сложности получить сигнал вашей сигнализации, и отпереть автомобиль без вашего ведома.

Чтобы обезопасить себя от такого "удовольствия", попробуйте завернуть ключи в фольгу. Эту идею легко реализовать в виде подложки для чехла или футляра от ключей.

Ворам будет труднее угнать авто (фото: pixabay)

Заострение ножниц

Если у вас затупились ножницы, благодаря фольге вы легко наточите их. Для этого надо лишь сложить кусок фольги так, чтобы получилось 8 слоев, затем несколько раз разрезать фольгу. В результате вы заметите, что ножницы стали острее.

Гладьте быстрее

Когда утром, вы спешите на работу и нет времени расчетливо выгладить вещи, фольга может помочь ускорить процесс.

Для этого нужно под поверхность гладильной доски положить в несколько слоев фольгу, и вернуть верхнюю часть на место. Благодаря такому решению вещи будут гладиться будто с обеих сторон, так что времени тратить будете меньше.

Качество глажки улучшится (фото: pixabay)

Передвижение мебели

Делая ремонт или просто обновляя внешний вид дома, скорее всего, вы заметили, что при передвижении мебели, на поверхности пола могут образовывать странные неприятные звуки. Кроме того, вы легко можете поцарапать пол.

Опять фольга нас спасет! Возьмите несколько полосок фольги и положите под ножки мебели, не будет звуков, пол останется целым, а вам будет легче передвигать мебель.

Стилус для сенсорного экрана

Если вам нужен стилус здесь и сейчас, а под рукой есть фольга и карандаш... Эврика! Это именно то о чем вы подумали, когда вы коснетесь экрана фольгой, то увидите, как это удобно работает.

Фольга заменит стилус (фото: pixabay)

Очистка драгоценностей

Этот совет немного похож на совет с посудомойкой, но несколько отличается. Для этого способа надо:

устелить поверхность глубокой емкости слоем фольги

залить теплую воду

добавить по две столовые ложки соли и соды

поместить драгоценности в воду

Через час можете проверять, ваши драгоценности будут выглядеть в разы лучше!