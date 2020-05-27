Американские астронавты отправятся на МКС на корабле Маска: где смотреть трансляцию

Американские астронавты высадятся на МКС (коллаж РБК-Украина)

Crew Dragon до космической станции будет лететь примерно сутки

Американские астронавты 27 мая 2020 года отправятся с миссией на МКС на корабле не российского производства, а на корабле Crew Dragon компании Space X Илона Маска. Этот день поистине историческое событие. Ранее все полеты этой серии кораблей были беспилотными, а сейчас от них зависит жизнь людей.

Миссия получила название SpaceX Demo-2 и станет последним испытанием для корабля Crew Dragon, который пришел на смену шаттлу "Атлантис".

Именно "Атлантис" был последним пилотируемым американским кораблем, который стартовал к МКС 8 июля 2011 года. Тогда его запустили с той же площадки, что и сегодня Crew Dragon.

Crew Dragon до космической станции будет лететь примерно сутки. 28 мая корабль в автоматическом режиме должен будет причалить к стыковочному адаптеру на узловом модуле Harmony американского сегмента МКС. Там астронавты присоединятся к основной экспедиции МКС-63 - командиру Кристоферу Кэссиди (США) и бортинженерам Анатолию Иванишину и Ивана Вагнеру (Россия).

Где смотреть трансляцию

Это историческое событие можно наблюдать на официальном YouTube-канале NASA. Трансляция начнется в 19:00 по киевскому времени.

Запуск Crew Dragon (видео: YouTube)

Почему это событие неординарное

Впервые за историю запуск космического корабля пройдет без огромного количества зрителей. Это связано с пандемией коронавируса в мире. За стартом ракеты с экипажем из двух астронавтов с площадки на мысе Канаверал будут наблюдать лишь некоторые журналисты и телеоператоры. Возможно, к ним присоединиться президент США Дональд Трамп.

Экипаж Crew Dragon состоит всего из двух опытных астронавтов NASA, имеющих за плечами по два космических полета. Бывший пилот шаттла Дуглас Херли командир корабля, а полетный специалист Роберт Бенкен — командир по совместным операциям с МКС.

Миссия на МКС продлится от 30 до 119 суток. Полет до МКС будет длиться около 24 часов.

Как мы ранее писали, корабль Маска впервые доставит людей на МКС.

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Автор: Людмила Жукова