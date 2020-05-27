Американські астронавти відправляться на МКС на кораблі Маска: де дивитися трансляцію

Американські астронавти висадяться на МКС (колаж РБК-Україна)

Crew Dragon до космічної станції буде летіти приблизно добу

Американські астронавти 27 травня 2020 року вирушать з місією на МКС на кораблі не російського виробництва, а на кораблі Crew Dragon компанії Space X Ілона Маска. Цей день є воістину історичною подією. Раніше всі польоти цієї серії кораблів були безпілотними, а зараз від них залежить життя людей.

Місія отримала назву SpaceX Demo-2 і стане останнім випробуванням для корабля Crew Dragon, який прийшов на зміну шатлу "Атлантіс".

Саме "Атлантіс" був останнім пілотованим американським кораблем, який стартував до МКС 8 липня 2011 року. Тоді його запустили з того ж майданчику, що і сьогодні Crew Dragon.

Crew Dragon до космічної станції буде летіти приблизно добу. 28 травня корабель в автоматичному режимі повинен буде причалити до стикувального адаптера на головному модулі Harmony американського сегменту МКС. Там астронавти приєднаються до основної експедиції МКС-63 - командиру Крістоферу Кессіді (США) і бортінженерам Анатолію Іванишину та Івана Вагнеру (Росія).

Де дивитися трансляцію

Цю історичну подію можна спостерігати на офіційному YouTube-каналі NASA. Трансляція розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Запуск Crew Dragon (відео: YouTube)

Чому це подія неординарна

Вперше за історію запуск космічного корабля пройде без величезної кількості глядачів. Це пов'язано з пандемією коронавірусу у світі. За стартом ракети з екіпажем з двох астронавтів з майданчика на мисі Канаверал будуть спостерігати лише деякі журналісти і телеоператори. Можливо, до них приєднається президент США Дональд Трамп.

Екіпаж Crew Dragon складається всього з двох досвідчених астронавтів NASA, які мають за плечима по два космічних польоту. Колишній пілот шатла Дуглас Херлі командир корабля, а польотний фахівець Роберт Бенкен — командир щодо спільних операцій з МКС.

Місія на МКС триватиме від 30 до 119 діб. Політ до МКС буде тривати близько 24 годин.

Як ми раніше писали, корабель Маска вперше доставить людей на МКС.

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Автор: Людмила Жукова