Россия проиграла битву за космос: корабль Маска впервые доставит людей на МКС

Корабль Илона Маска Crew Dragon (фото: nasa.gov/Joel Kowsky)

Crew Dragon, разработанный частной компанией SpaceX, отправит в космос астронавтов

Космический корабль Илона Маска Crew Dragon на ракете Falcon 9 сегодня 27 мая в 23:33 по Киеву доставит на Международную космическую станцию астронавтов. Почему это событие станет новой страницей в истории космонавтики? Потому что впервые этим занимается частная компания и, похоже, SpaceX Маска выигрывает космическую гонку у россиян.

Ведь впервые за 9 лет американцы полетят на МКС не на российском "Союзе", а на американском корабле и ракете, разработанными SpaceX в кооперации с NASA. Об этом сообщает The Verge.

Отметим, что корабли этой серии уже прошли предварительную проверку на прочность, совершив грузовую поставку на МКС. Но до сегодняшнего дня все полеты SpaceX были беспилотными и от кораблей компании Маска не зависела жизнь людей.

Как пройдет запуск и придет ли Трамп

Сегодняшняя миссия, получившая название SpaceX Demo-2, должна стать последним испытанием перед началом штатной эксплуатации Crew Dragon. Если все пройдет успешно, корабль Маска примет эстафету у американского шаттла "Атлантис", что последний раз стартовал к МКС 8 июля 2011 года. Символично, что Crew Dragon полетит с той же пусковой площадки LC-39A, что и "Атлантис" почти девять лет назад.

Еще одним отличием сегодняшнего старта будет то, что впервые запуск пилотируемого корабля в космос пройдет без огромного количества зрителей в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде. Конечно же это связано с карантином из-за COVID-19, но зрелище можно будет посмотреть онлайн.

За стартом ракеты-носителя Falcon с экипажем из двух астронавтов на мысе Канаверал будут наблюдать лишь некоторые журналисты и телеоператоры. А также, вероятно и президент США Дональд Трамп. Первая ступень ракеты после выполнения основной задачи должна будет сесть на баржу SpaceX с оригинальным названием "Of Course I Still Love You" ("Конечно, я все еще люблю тебя") в Атлантическом океане.

Баржа SpaceX для посадки ступени ракеты (фото: wikipedia.org)

Астронавты, доверившие Маску свои жизни

Два опытных астронавта войдут в экипаж первого пилотируемого корабля Crew Dragon. У каждого из них за плечами по два космических полета. Это бывший пилот шаттла Дуглас Херли - его назначили командиром корабля, а полетный специалист Роберт Бенкен станет командиром по совместным операциям с МКС.

Интересно, что такие экипажные роли уникальны. Ведь обычно в команду шаттла входят командир и бортинженеры. Херли будет отвечать за участок автономного полета Crew Dragon, а Бенкен - контролировать автоматическую стыковку и расстыковку с МКС. Скафандры, в которых полетят астронавты, также разработаны SpaceX.

Дуглас Херли (слева) и Роберт Бенкен, 23 мая 2020 года (фото: NASA/Kim Shiflett)

Еще 13 мая астронавтов отправили на двухнедельный предполетный карантин, на всякий случай протестировав на коронавирус, дабы инфекция не добралась до Международной космической станции.

Сегодня их доставит из карантинной зоны в Космическом центре имени Джона Кеннеди к стартовой площадке Tesla Model Х белого цвета с эмблемами NASA. Примечательно, что на первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 Block 5 тоже нанесена эмблема агентства, но не новая - а та, что использовалась в период с 1975 по 1992 год.

Crew Dragon до космической станции будет лететь примерно сутки. 28 мая корабль в автоматическом режиме должен будет причалить к стыковочному адаптеру на узловом модуле Harmony американского сегмента МКС. Там астронавты присоединятся к основной экспедиции МКС-63 - командиру Кристоферу Кэссиди (США) и бортинженерам Анатолию Иванишину и Ивана Вагнеру (Россия).

Как долго продлится миссия американцев

На космической станции Дуглас Херли и Роберт Бенкен пробудут от 30 до 119 суток. Окончательное решение о длительности миссии NASA примет только после стыковки, специалисты будут ежедневно оценивать состояние бортовых систем корабля.

В рамках миссии Бенкен, имеющий большой опыт выходов в открытый космос, вместе с Кристофером Кэссиди заменит снаружи станции старые никелево-водородные аккумуляторные батареи на новые литиево-ионные.

После завершения миссии оба астронавта вернутся на Землю, приводнившись с помощью парашютов в Атлантическом океане, недалеко от Флориды, где их подберет спасательное судно Go Navigator тоже компании SpaceX.

Хотя Crew Dragon многоразовый корабль, согласно договоренности с NASA, его для доставки людей можно использовать только однократно, далее - капсула сможет заниматься грузоперевозками.

Если все пройдет успешно, "Роскосмос" лишится контрактов с NASA, которые принесли ему $4 миллиарда за 9 лет.

