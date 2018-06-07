Американские знаменитости требуют освободить Сенцова

Они обратились к администрации президента РФ

Американский ПЕН-центр направил в администрацию президента России Владимира Путина письмо с требованием освободить политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщается на сайте организации.

Письмо подписали 48 американских писателей, журналистов и кинематографистов из так называемого "Списка А". Письмо было направлено президенту РФ Владимиру Путину и главе ФИФА Джанни Инфантино, сообщил журналист Сергей Пархоменко на своей странице в Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/serguei.parkhomenko)

В тексте письма отмечено, что кампания в поддержку украиснкого политзаключенного Олега Сенцова привлечет внимание к несправедливости содержания в заключении его и десятков других политических заключенных в России.

Кроме того, в организации уточнили, что поскольку сейчас РФготовится к проведению ЧМ по футболу, то в ближайшие недели внимание мирового сообщества будет сосредоточено на этом собитии и стране в целом.

Под письмом международной правозащитной организации подписались нобелевские лауреаты по литературе Джон Кутзее и Герта Мюллер, а также писатели Иен Макюэн, Маргарет Этвуд, Пол Остер, Салман Рушди, Дэниэл Хэндлер (он же Лемони Сникет), Франсин Проуз, Джонатан Франзен, певица Патти Смит, композитор Стивен Сондхайм и другие.

Скриншот (pen.org)

Напомним, Олег Сенцов был осужден на 20 лет заключения по делу "крымских террористов". 14 мая украинский режиссер объявил бессрочную голодовку. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.

Ранее сестра Олега Сенцова рассказала о его состоянии.

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