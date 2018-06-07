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Американські знаменитості вимагають звільнити Сенцова

STYLERLIFE        07.06.2018 - 12:02
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Вони звернулися до адміністрації президента РФ

Американський ПЕН-центр направив в адміністрацію президента Росії Володимира Путіна лист з вимогою звільнити політв'язня українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомляється на сайті організації.

Лист підписали 48 американських письменників, журналістів і кінематографістів з так званого "Списку А". Лист було направлено президенту РФ Володимиру Путіну і голові ФІФА Джанні Інфантіно, повідомив журналіст Сергій Пархоменко на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот поста (facebook.com/serguei.parkhomenko)

В тексті листа зазначено, що кампанія в підтримку українського політв'язня Олега Сенцова приверне увагу до несправедливості утримання в ув'язненні його і десятків інших політичних ув'язнених у Росії.

Крім того, в організації уточнили, що оскільки зараз РФготовится до проведення ЧС з футболу, то в найближчі тижні увагу світового співтовариства буде зосереджено на цьому собитии і країні в цілому.

Під листом міжнародної правозахисної організації підписалися нобелівські лауреати з літератури Джон Кутзее і Герта Мюллер, а також письменники Ієн Макюен, Маргарет Етвуд, Пол Остер, Салман Рушді, Деніел Хендлер (він же Лемоні Снікет), Франсін Проуз, Джонатан Франзен, співачка Патті Сміт, композитор Стівен Сондхайм та інші.

Скріншот (pen.org)

Нагадаємо, Олег Сенцов був засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів". 14 травня український режисер оголосив безстрокове голодування. Він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії.

Раніше сестра Олега Сенцова розповіла про його стан.

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Теги: Олег Сенцов
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