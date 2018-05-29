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Американский борец, который имеет "паспорт ЛНР", получил гражданство России

STYLERLIFE        29.05.2018 - 21:39
Фото: Джефф Монсон (twitter.com-JeffMonson)
Фото: Джефф Монсон (twitter.com-JeffMonson)

Скандальный спортсмен давно известный своими пророссийскими взглядами

Боец смешанного стиля (ММА), американец Джефф Монсон получил российское гражданство. Указ за подписью Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

47-летний Монсон родился в США. Он неоднократно заявлял о своей симпатии к Путину и желании получить российский паспорт. Как сообщают росСМИ, еще в 2014 году спортсмен подал документы на получение российского гражданства.

Фото: Джефф Монсон (twitter.com-JeffMonson)

Монсон известен своими коммунистическими убеждениями, любовью к России и ее советскому прошлому. Спортсмен даже начинал бои под гимн СССР. 

В 2016 году боец получил паспорт самопровозглашенной "ЛНР". Он также выражал свою поддержку боевикам на Донбассе.

За свою карьеру Монсон провел 86 боев, в которых одержал 59 побед и потерпел 26 поражений. Еще один поединок с его участием завершился вничью. В последний раз Джефф выходил в октагон в октябре 2016-го, победив Алекса Кардо.

Самым известным поединком Монсона в России стал бой с Федором Емельяненко в ноябре 2011 года, в котором судьи присудили победу российскому спортсмену.

Ранее сообщалось, что известные российские поп-звезды выступят в оккупированном Донецке.

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Теги: Джефф Монсон, гражданство, Россия
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