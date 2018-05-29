Американский борец, который имеет "паспорт ЛНР", получил гражданство России

Скандальный спортсмен давно известный своими пророссийскими взглядами

Боец смешанного стиля (ММА), американец Джефф Монсон получил российское гражданство. Указ за подписью Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

47-летний Монсон родился в США. Он неоднократно заявлял о своей симпатии к Путину и желании получить российский паспорт. Как сообщают росСМИ, еще в 2014 году спортсмен подал документы на получение российского гражданства.

Фото: Джефф Монсон (twitter.com-JeffMonson)

Монсон известен своими коммунистическими убеждениями, любовью к России и ее советскому прошлому. Спортсмен даже начинал бои под гимн СССР.

В 2016 году боец получил паспорт самопровозглашенной "ЛНР". Он также выражал свою поддержку боевикам на Донбассе.

За свою карьеру Монсон провел 86 боев, в которых одержал 59 побед и потерпел 26 поражений. Еще один поединок с его участием завершился вничью. В последний раз Джефф выходил в октагон в октябре 2016-го, победив Алекса Кардо.

Самым известным поединком Монсона в России стал бой с Федором Емельяненко в ноябре 2011 года, в котором судьи присудили победу российскому спортсмену.

Ранее сообщалось, что известные российские поп-звезды выступят в оккупированном Донецке.

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