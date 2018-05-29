Американський борець, який має паспорт ЛНР", отримав громадянство Росії

Скандальний спортсмен давно відомий своїми проросійськими поглядами

Боєць змішаного стилю (ММА), американець Джефф Монсон отримав російське громадянство. Указ за підписом Путіна опублікований на офіційному порталі правової інформації.

47-річний Монсон народився в США. Він неодноразово заявляв про свої симпатії до Путіна і бажання отримати російський паспорт. Як повідомляють росСМИ, ще в 2014 році спортсмен подав документи на отримання російського громадянства.

Фото: Джефф Монсон (twitter.com-JeffMonson)

Монсон відомий своїми комуністичними переконаннями, любов'ю до Росії і її радянському минулому. Спортсмен навіть починав бої під гімн СРСР.

В 2016 році боєць отримав паспорт самопроголошеної "ЛНР". Він також висловлював свою підтримку бойовикам на Донбасі.

За свою кар'єру Монсон провів 86 боїв, в яких здобув 59 перемог і зазнав 26 поразок. Ще один поєдинок за його участю завершився внічию. Востаннє Джефф виходив в октагон в жовтні 2016-го, перемігши Алекса Кардо.

найвідомішим поєдинком Монсона в Росії став бій з Федором Емельяненко в листопаді 2011 року, в якому судді присудили перемогу російському спортсменові.

Раніше повідомлялося, що відомі російські поп-зірки виступлять в окупованому Донецьку.

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