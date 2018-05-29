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Американський борець, який має паспорт ЛНР", отримав громадянство Росії

STYLERLIFE        29.05.2018 - 21:39
Фото: Джефф Монсон (twitter.com-JeffMonson)
Фото: Джефф Монсон (twitter.com-JeffMonson)

Скандальний спортсмен давно відомий своїми проросійськими поглядами

Боєць змішаного стилю (ММА), американець Джефф Монсон отримав російське громадянство. Указ за підписом Путіна опублікований на офіційному порталі правової інформації.

47-річний Монсон народився в США. Він неодноразово заявляв про свої симпатії до Путіна і бажання отримати російський паспорт. Як повідомляють росСМИ, ще в 2014 році спортсмен подав документи на отримання російського громадянства.

Фото: Джефф Монсон (twitter.com-JeffMonson)

Монсон відомий своїми комуністичними переконаннями, любов'ю до Росії і її радянському минулому. Спортсмен навіть починав бої під гімн СРСР.

В 2016 році боєць отримав паспорт самопроголошеної "ЛНР". Він також висловлював свою підтримку бойовикам на Донбасі.

За свою кар'єру Монсон провів 86 боїв, в яких здобув 59 перемог і зазнав 26 поразок. Ще один поєдинок за його участю завершився внічию. Востаннє Джефф виходив в октагон в жовтні 2016-го, перемігши Алекса Кардо.

найвідомішим поєдинком Монсона в Росії став бій з Федором Емельяненко в листопаді 2011 року, в якому судді присудили перемогу російському спортсменові.

Раніше повідомлялося, що відомі російські поп-зірки виступлять в окупованому Донецьку.

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Теги: Джефф Монсон, гражданство, Россия
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