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"Ангелы надежды": во Львове нашли способ помочь украинским военным

STYLERLIFE        26.03.2018 - 10:06
Фото: Иконописец Лев Скоп (facebook.com lewskop)
Фото: Иконописец Лев Скоп (facebook.com lewskop)

Военным будут помогать женщины от 14 до 85 лет

Во Львое решили оригинальным способом помочь украинским военным в АТО. Иконописец Лев Скоп вместе с известными львовянками создадут иконы ангелов, а вырученные средства пойдут на нужды АТОшникам.  Им планируют закупить новое оборудование. Об этом сообщает Zik.

Участие в арт-проекте примут коллекционер Роксолана Шевчук, народный депутат Оксана Юринец, представитель "Союза украинок" Ростислава Федак и многие другие известные львовянок.

Помогать военным будут женщины из разных поколений - от 14 до 85 лет. Ангелов надежды будут рисовать на специальных гонтах (маленькие деревянные дощечки, которыми покрывают крыши) из Церкви Святого Юра, что в Дрогобыче Львовской области.

Фото: Иконописец Лев Скоп (facebook.com lewskop)

"Я очень рад, что организовываются такие акции. Когда вокруг кто-то откликается, чтобы помочь военным, всегда соглашаюсь. Потому помогать военным - для меня очень важно. Не надо бегать и кричать, что дом горит. Надо его тушить. Это мой принцип. Поэтому начинать нужно с себя - ведь любой может помочь украинским военным ", - рассказал иконописец Лев Скоп.

Как ранее сообщалось, ветеран АТО после контузии помогает сиротам и бездомным.

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Теги: АТО
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