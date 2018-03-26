"Ангели надії": у Львові знайшли спосіб допомогти українським військовим

Військовим допомагатимуть жінки від 14 до 85 років

У Львові вирішили оригінальним способом допомогти українським військовим АТО. Іконописець Лев Скоп разом з відомими львівянками створять ікони ангелів, а виручені кошти підуть на потреби АТОшникам. Їм планують закупити нове обладнання. Про це повідомляє Zik.

Участь у арт-проекті візьмуть колекціонер Роксолана Шевчук, народний депутат Оксана Юринець, представник "Союзу українок" Ростислава Федак і багато інші відомі львів'янок.

Допомагати військовим жінки з різних поколінь - від 14 до 85 років. Ангелів надії будуть малювати на спеціальних гонтах (маленькі дерев'яні дощечки, якими покривають дахи) з Церкви Святого Юра, що у Дрогобичі Львівської області.

Фото: Іконописець Лев Скоп (facebook.com lewskop)

"Я дуже радий, що організовуються такі акції. Коли навколо хтось відгукується, щоб допомогти військовим, завжди погоджуюся. Тому допомагати військовим - для мене дуже важливо. Не треба бігати і кричати, що будинок горить. Треба його гасити. Це мій принцип. Тому починати треба з себе - адже будь-хто може допомогти українським військовим ", - розповів іконописець Лев Скоп.

Як раніше повідомлялося, ветеран АТО після контузії допомагає сиротам і безпритульним.

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