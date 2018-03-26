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"Нести в мир добро": ветеран АТО после контузии помогает сиротам и бездомным

STYLERLIFE        26.03.2018 - 09:50
Фото: Руслан Гетьман (facebook.com/Руслан Гетьман)
Фото: Руслан Гетьман (facebook.com/Руслан Гетьман)

Военный сам вырос в интернате

Участник АТО Руслан Гетьман помогает бездомным и сиротам, поскольку сам был в таком же положении. Об этом пишет "Нова Тернопільска газета".

Месяц назад Руслан уволился из ВСУ и оказался на улице. Сейчас временно живет у своего названого брата в Тернополе и мечтает, чтобы государство все же помогло с жильем.

Фото: Руслан Гетьман (facebook.com/Руслан Гетьман)

Парень – сирота, воспитывался в интернате. На войне получил контузию, имеет инвалидность. В дальнейшем ему необходима длительная реабилитация. Несмотря на подорванное здоровье, Руслан не опускает руки и помогает тем, кто в этом нуждается.

"Я вырос без родителей, поэтому понимаю сирот, бездомных, отброшенных обществом людей. Очень люблю волонтерский труд и готов служить ближним. Мечтаю создать благотворительный фонд в честь Николая Чудотворца и на примере этого святого нести в мир добро", - говорит парень.

Фото: Руслан Гетьман (facebook.com/Руслан Гетьман)

Часть своей пенсии АТОшник жертвует нуждающимся. Вместе с друзьями он ездит в тяжелобольным деткам в областную детскую больницу. Кроме того, он ищет на вокзалах города бездомных, чтобы накормить их и пообщаться с ними.

"Как-то побывал в реанимации областной детской больницы, передал некоторые средства тяжелобольной девочке и мальчику, который два года находится в коме. К сожалению, мальчик умер. Я ездил на похороны этого мальчика на Збаражчину. На железнодорожном вокзале мы с названым братом разыскали бездомных, хотим их, насколько можем, поддерживать, ведь они тоже люди, просто из-за их жизненных ситуаций оказались на улице", - добавил Руслан.

Ранее Styler рассказывал, как волонтеры помогают АТОшникам, потерявшим конечности на войне.

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Теги: АТО, боец АТО
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