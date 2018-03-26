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"Нести в світ добро": ветеран АТО після контузії допомагає сиротам і безпритульним

STYLERLIFE        26.03.2018 - 09:50
Фото: Руслан Гетьман (facebook.com/Руслан Гетьман)
Фото: Руслан Гетьман (facebook.com/Руслан Гетьман)

Військовий сам виріс в інтернаті

Учасник АТО Руслан Гетьман допомагає бездомним, сиротам, оскільки сам був у такому ж становищі. Про це пише "Нова Тернопільска газета".

Місяць тому Руслан звільнився з ВСУ і опинився на вулиці. Зараз тимчасово живе у свого названого брата в Тернополі і мріє, щоб держава все ж таки допомогла з житлом.

Фото: Руслан Гетьман (facebook.com/Руслан Гетьман)

Хлопець – сирота, виховувався в інтернаті. На війні отримав контузію, має інвалідність. Надалі йому необхідно тривала реабілітація. Незважаючи на підірване здоров'я, Руслан не опускає руки і допомагає тим, хто цього потребує.

"Я виріс без батьків, тому розумію сиріт, безпритульних, відкинутих суспільством людей. Дуже люблю волонтерську працю і готовий служити ближнім. Мрію створити благодійний фонд на честь Миколи Чудотворця і на прикладі цього святого нести у світ добро", - каже хлопець.

Фото: Руслан Гетьман (facebook.com/Руслан Гетьман)

Частину своєї пенсії АТОшник жертвує нужденним. Разом з друзями він їздить до важкохворим діткам в обласну дитячу лікарню. Крім того, він шукає на вокзалах міста безпритульних, щоб нагодувати їх і поспілкуватися.

"Якось побував у реанімації обласної дитячої лікарні, передав деякі засоби тяжкохворий дівчинці і хлопчику, який два роки знаходиться в комі. На жаль, хлопчик помер. Я їздив на похорон цього хлопчика на Збаражчину. На залізничному вокзалі ми з названим братом розшукали бездомних, хочемо їх, наскільки можемо, підтримувати, адже вони теж люди, просто через їх життєві ситуації опинилися на вулиці", - додав Руслан.

Раніше Styler розповідав, як волонтери допомагають АТОшникам, які втратили кінцівки на війні.

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Теги: АТО, боец АТО
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