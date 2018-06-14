Аннексированный Крым хотят переименовать: появилось заявление оккупантов

Название полуострова хотят изменить

В незаконно аннексированном Россией Крыму предложили переименовать оккупированный украинский полуостров. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости" со ссылкой на слова "руководителя региональной национально-культурной автономии греков" Ивана Шонуса.

По его словам, крымские греки якобы хотят добавить полуострову историческое название "Таврида".

"Греки принесли на полуостров культурную цивилизацию, и название было дано греческое. Долгое время полуостров назывался Тавридой, поэтому, никого не обижая, зная, что есть такие прецеденты в России, как Северная Осетия - Алания, Якутия (Саха), соответственно Крым тоже заслуживает полное основание исторически называться Республика Крым - Таврида. Мы выступаем с инициативой свершения этого факта", - заявил Шонус.

По его словам, это послужит "дополнительным мотивом утверждения российского Крыма".

В издании отмечается, что крымские греки уже обратилась с официальным письмом в "органы власти различных инстанций".

Скриншот сайта (ria.ru)

Ранее в сети показали пустынные пляжи Крыма.

Годовщина катастрофы Ил-76 в Луганске (видео: РБК-Украина)