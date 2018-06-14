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Анексований Крим хочуть перейменувати: з'явилася заява окупантів

STYLERLIFE        14.06.2018 - 18:10
Фото: wikimapia
Фото: wikimapia

Назву півострова хочуть змінити

У незаконно анексованому Росією Криму запропонували перейменувати окупований український півострів. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости" з посиланням на слова "керівника регіональної національно-культурної автономії греків" Івана Шонуса.

За його словами, кримські греки нібито хочуть додати півострову історичну назву "Таврида".

"Греки принесли на півострів культурну цивілізацію, і назва була дана грецька. Довгий час півострів називався Тавридою, тому, нікого не ображаючи, знаючи, що є такі прецеденти в Росії, як Північна Осетія - Аланія, Якутія (Саха), відповідно Крим теж заслуговує на повну підставу історично називатися Республіка Крим - Таврида. Ми виступаємо з ініціативою звершення цього факту", - заявив Шонус.

За його словами, це стане "додатковим мотивом утвердження російського Криму".

У виданні зазначається, що кримські греки вже звернулася з офіційним листом до "органів влади різних інстанцій".

Скріншот сайту (ria.ru)

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