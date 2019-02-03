Аномальная зима: синоптики прогнозируют рекордное потепление

На западе Украины ожидается настоящая весенняя погода

По прогнозам синоптиков в воскресенье, 3 февраля, погоду в стране будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы средиземноморского происхождения.

На большей части территории будет без существенных осадков, но местами пройдут кратковременные дожди. Местами туман, ночью на дорогах (кроме юга) ожидается гололедица.

Температура воздуха минимальная ночью от -1 до +4 тепла. Днем холоднее всего будет на крайнем востоке: там столбики термометров опустятся до -3 градусов. А на Закарпатье ожидается по-настоящему весеннее тепло - до +13 градусов.

Иллюстративное фото: pixabay.com

На севере страны в воскресенье днем ожидается от +3 до +5 градусов. Ночью столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов тепла. Только в Сумской области днем будет от 0 до +2 градусов, а в ночь на воскресенье тепло придет и в эту, традиционно холодную область, здесь ожидается до +3 градусов тепла.

В западных областях будет очень тепло - днем столбики термометров поднимутся от +4 до +8 градусов. Ночью будет немного холоднее - от +1 до +4 градусов. А дневная температура в Закарпатской области достигнет рекордного значения - до +13 градусов.

На юге Украины днем будет от +7 до +11 градусов. В ночь с воскресенья на понедельник ожидается от +2 до +5 тепла.

В центральных областях днем термометры покажут от +3 до +7 градусов. Ночью будет немного прохладнее - от +1 до +3 градусов.

Температура в восточных областях Украины будет варьироваться от -1 до +3 градусов днем, ночью же значения на шкале немного снизятся - будет от -1 до -3 градусов.

В Киеве в воскресенье будет облачно и сыро, временами будут моросить дожди. Термометры в течение суток покажут от +1 до +4 градусов тепла.

Спасатели ГСЧС предупреждают об очень высоком риске схождения лавин. В горных районах восточной части Закарпатской области существует угроза схождения снега на дороги.

Снеголавинная ситуация (фото: meteo.gov.ua)

К слову, сурок Тимка, которого традиционно разбудили 2 февраля, уже успел предсказать украинцам весну.

Напомним, ранее мы писали о том, что спасатели ГСЧС предупредили о сильном подъеме уровня рек из-за экстремального зимнего потепления, что может угрожать наводнениями в западной части страны.

Также мы информировали, что народный синоптик Леонид Горбань рассказал, каким будет март, и когда в Украину придет настоящая весна.