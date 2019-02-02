Украина готовится к потопам: спасатели предупреждают о последствиях оттепели

Иллюстративное фото: dreamstime.com

На Западе Украины продолжает подниматься уровень воды

В этом году в результате оттепели, которая длится в Украине с 29 января, уровень воды в горных и равнинных реках увеличился уже более чем на метр. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Если в прошлом году о первых паводках и подтоплениях начали говорить лишь в конце марта, то в этом году оттепель приобретает серьезных масштабов уже в начале февраля.

Например, на Западной Украине уже начался подъем уровня воды в реках. Так, 2-5 февраля, в связи с оттепелью и снеготаянием, ожидается разрушение льдов с подъемами уровней воды над уровнями, которые фиксировались на 1 февраля, до полутора метров.

Иллюстративное фото: pixabay.com

На реках Закарпатской области ожидается подъем воды на 0,5-1,5 метров.

Реки бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская область), Прута, Сирета (Черновицкая, Ивано-Франковская области) - на 0,3-1,3 метров, возможно формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды.

На равнинных притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) и на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) - на 0,2-0,7 метров.

На реках бассейна Припяти вода поднимется на 0,1-0,5 метров, с возможным выходом воды на отдельные пониженные участки пойм в пределах Волынской области.

Напомним, народный синоптик Наталка Диденко сообщила о том, какая погода будет в Украине в первые дни февраля.

Также мы сообщали о том, что по данным Центральной геофизической обсерватории январь в Киеве оказался теплее климатической нормы.

К слову, ранее мы информировали, что в Международном аэропорту "Киев" 1 февраля в связи с сильным туманом были задержаны или отменены некоторые рейсы.