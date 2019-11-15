Антитела готовят грандиозное шоу в Киеве: топ лучших клипов культовой группы

16 и 17 ноября в киевском Дворце Спорта состоится два концерта в рамках стадионного тура группы Антитела "Hello".

Шестьдесят тысяч сторонников в четырех городах страны, где проходили концерты тура, уже почувствовали, что такое живой звук и энергетика от Антител. Отрывались под песню "Мы", пели стадионами "ТДМЄ", "Лови момент", "Вірила" и другие хиты команды. Теперь эстафета переходит к родному городу группы - Киеву.

Два дня подряд во Дворце Спорта Тарас Тополя и Ко будут представлять шоу продолжительностью два с половиной часа! В преддверие этого грандиозного действа мы решили вспомнить вместе с вами лучшие клипы этой ставшей уже культовой группы.

TDME

Антитіла - TDME

Люди, як кораблі

Антитіла - Люди, як кораблі

Hello

Антитіла - Hello

Одинак

Антитіла - Одинак

У книжках

Антитіла - У книжках

Буде син

Антитіла - Буде син

Кстати, на финальных концертах первой части тура Hello ожидаются звездные гости. Так, 16 ноября будет выступать польская рок-группа CHEMIA, а 17 ноября на сцену Дворца Спорта выйдет популярный украинский певец MÉLOVIN.