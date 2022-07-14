Эксперты рассказали, чем арбуз опасен для организма: названы неизвестные причины

Что может произойти

Диарея и проблемы с пищеварением

Как известно, арбуз считается превосходным источником воды, а также он богат на пищевые волокна. Однако, если употреблять его в слишком большом количестве, то это может вызвать серьезные проблемы с пищеварением, такие как диарея, вздутие живота, метеоризм, газы и проблемы с желудком.

Повышение уровня сахара в крови

Специалисты говорят, что существует высокая вероятность того, что чрезмерное употребление арбуза может повысить уровень сахара в крови. Арбуз - полезный фрукт, но он имеет высокий гликемический индекс (72), поэтому имеет свойства повышать показатель глюкозы в крови.

Отравление

Водная интоксикация или чрезмерная гидратация также являются вредными для организма.

Это случается, когда в теле накапливается избыточное количество воды, что может привести к серьезной потере натрия.

Воспаление печени

Печень может пострадать, если человек съест слишком много арбуза. По словам экспертов, люди, которые регулярно употребляют большое количество алкоголя, никогда не должны налегать на арбуз, ведь высокий уровень ликопина может негативно реагировать на алкоголь, что вызывает серьезное воспаление печени.

Избыток калия

Арбуз является источником калия - жизненно важного питательного вещества. Употребление арбуза помогает человеку получать много калия, но его избыток может привести к сердечно-сосудистым проблем, таких как опасная для жизни аритмия и т.д.

Кому нельзя есть арбуз

Некоторым людям запрещено употреблять арбузы, особенно тем, кто страдает мочекаменной болезнью, аденомой предстательной железы, расстройствами желудочно-кишечного тракта и колиты.

Также те, кто недавно перенес хирургическое вмешательство - стоит уменьшить количество порций.

Кроме того, не рекомендовано давать арбуз маленьким детям, поскольку ягода может содержать в себе высокое количество токсинов и нитратов, которые неблагоприятно могут сказаться на детском здоровье.