Арбузы возвращаются: в Киев снова приедет баржа по Днепру

Иллюстративное фото (pixabay)

Баржу планируют отправить в начале августа

В Украине открыт сезон арбузов и стало известно, что в Киев снова доставят баржу из Херсона по реке Днепр. Об этом сообщает ТСН.

Известно, что груз планируют отправить в столицу в первых числах августа. В баржу собираются загрузить 500 тонн арбузов.

"Завершились переговоры генерального директора компании "Нибулон" Алексея Вадатурского с президентом кооператива "Южный союз" Александром Синенком, во время которых было договорено, что 1-8 августа, в период оптимального созревания херсонских арбузов, будет отправлено первое в этом сезоне несамоходное судно с 500 тоннами сладкой ягоды. А уже 15 августа первая партия арбузов будет доставлена на полки столичных магазинов", - сообщили представители "Нибулона".

Напомним, в 2017 году для того, чтобы спасти ситуацию с ценами на сладкую ягоду, по Днепру отправили баржу с арбузами из Херсона. Ситуацию на рынках это не спасло и цены на арбузы стремительно выросли, побив исторические рекорды.

Видео: ТСН

Однако, сама баржа стала очень популярной, за ее перемещениями следили многие СМИ и пользователи социальных сетей. Кроме того, баржа с арбузами стала мемом в соцсетях и ей посвятили много шуток и карикатур.

Кстати, врач предупредила об опасности ранних арбузов.

Эксперт сообщила, что ранние арбузы могут стать причиной серьезных отравлений, так как в них содержится большое количество нитратов.

Видео: STYLER.rbc.ua