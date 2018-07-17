Кавуни повертаються: в Київ знову приїде баржа по Дніпру

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Баржу планують відправити на початку серпня

В Україні відкрито сезон кавунів і стало відомо, що у Київ знову доставлять баржу з Херсона по річці Дніпро. Про це повідомляє ТСН.

Відомо, що вантаж планують відправити в столицю в перших числах серпня. В баржу збираються завантажити 500 тонн кавунів.

"Завершилися переговори генерального директора компанії "Нібулон" Олексія Вадатурського з президентом кооперативу "Південний союз" Олександром Синенком, під час яких було домовлено, що 1-8 серпня, в період оптимального дозрівання херсонських кавунів, буде відправлено першу у цьому сезоні несамохідне судно з 500 тонн солодкої ягоди. А вже 15 серпня перша партія арбузов буде доставлена на полиці столичних магазинів", - повідомили представники "Нібулону".

Нагадаємо, в 2017 році для того, щоб врятувати ситуацію з цінами на солодку ягоду, по Дніпру відправили баржу з кавунами з Херсона. Ситуацію на ринках це не врятувало і ціни на кавуни стрімко зросли, побивши історичні рекорди.

Відео: ТСН

Однак, сама баржа стала дуже популярною, за її переміщеннями стежили багато ЗМІ та користувачі соціальних мереж. Крім того, баржа з кавунами стала мемом в соцмережах і їй присвятили багато жартів і карикатур.

До речі, лікар попередила про небезпеку ранніх кавунів.

Експерт повідомила, що ранні кавуни можуть стати причиною серйозних отруєнь, так як в них міститься велика кількість нітратів.

Відео: STYLER.rbc.ua