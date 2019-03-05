Аресты и ужасы: мать финалисток Нацотбора причастна к репрессиям в Крыму

Ахтем Чийгоз рассказал о матери финалисток Нацотбора на Евровидение 2019

Мать участниц дуэта "Анна-Мария", который выступал на Нацотборе на Евровидение 2019, несет ответственность за всее аресты и смерти в аннексированном Крыму, поскольку она работает в оккупационном ведомстве. Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в эфире телеканала ATR.

Чийгоз отметил, что Лариса Опанасюк не просто заместитель Аксенова, а она является очень активным членом командыи на ее совести все смерти, аресты и ужасы, которые происходили на полуострове.

Фото: YouTube/Телеканал ATR

По словам Чийгоза, Опанасюк с особой ненавистью к Украине работает над новыми репрессиями против крымских татар и проукраинского населения в Крыму. При этом ее дети, Анна и Мария, живут в Украине и пользуются всеми благами.

Он также подчеркнул, что дело не только в девушках, а и в тех кто, знает, кто они.

"Эта история показательна еще и тем, что ряд тех, кто должен был нести на себе ответственность за столь политическое мероприятие как Евровидение, нужно призывать к ответственности за то, что они это (участие "Анна-Мария" в Нацотборе — ред.) допустили", — отметил Чийгоз.

Напомним, что группа "Анна-Мария" опозорились в прямом эфире канала ATR. Девушки не смогли ответить на вопросы о том, есть ли война в Украине, что случилось с Крымом, и кем работают родители певиц.

Ранее сообщалось, что скандал с дуэтом "Анна-Мария" получил громкое продолжение в финале Нацотбора на Евровидение 2019, после которого девушки расплакались.