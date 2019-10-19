Астероид стремительно летит в Земле: названа дата приближения

В следующую пятницу, 25 октября, новый астероид максимально приблизится к Земле. Размеры астероида 162082 (1998 HL1) составляют от 441 метра до 986 метров. Об этом сообщает издание Astronomy Now.

Космический объект пролетит рядом с Землей на расстоянии около 0,04 астрономических единиц, что равно 16 расстояниям от Земли до Луны. При этом такое расстояние является безопасным для жителей Земли.

Ближе всего к Земле он будет находится 25 октября в 20:21 по киевскому времени. Издание отмечает, что данный астероид потенциально опасен, но в ближайшие 120 лет он вреда планете не принесет.

Астероид летит к Земле (фото: greatlakesledger.com)

В 2140 году этот астероид приблизится к Земле на более близкое расстояние, чем 25 октября.

О нем ученным впервые стало известно 18 апреля 1998 года в Нью-Мехико. Космический объект относится к группе околоземных астероидов "Аполлоны", орбиты которых пересекают земную орбиту с внешней стороны. Всего науке известно о более чем 5 тысячах подобных астероидов.

Напомним, что возле Земли на большой скорости пролетел огромный астероид 523934 (1998 FF14), который 24 сентября максимально приблизился к планете. Тогда эксперты заявили, что возможность столкновения астероида с Землей была невысока.

Ранее сообщалось о том, что ученый из Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов рассказал, когда на Земле действительно вымрет все живое, Солнце потухнет и нашей планеты больше не будет.