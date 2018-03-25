Астрологи рассказали, почему считают переход на летнее время опасным

Перевод времени и астрология взаимосвязаны

Астрологи считают, что перевод часов негативно влияет не только на самочувствие людей, а и на их судьбу. Об этом рассказывает ТСН.

Известный астролог Влад Росс объясняет, что основная опасность в переводе часов кроется не в плохом самочувствии и потребности раньше вставать, а в том, что, передвигая стрелки часов, мы меняем астрологические прогнозы.

По его мнению, расположение планет и время в астрологии тесно переплетаются.

Росс убежден, что малейший сдвиг может кардинально изменить судьбу не только отдельного человека, а и целой страны.

Влад Росс в качестве примера рассказывает о Китае. В этой стране не переводят время уже более полувека. Кроме того, в Китае не обращают внимание на количество часовых поясов по стране. Все часы в Китае установлены по одному и тому же времени – по Пекину.

"Теперь Китай стал единым. Продвигается в нашем мире очень далеко и быстро. Индия по Гринвичу. Это свидетельствует о том, что страна будет всегда жить иррационально и не достигнет никаких успехов. А самый мистический Непал -5,45 минут от Гринвича", - рассказывает Росс.

Астролог считает, что для того чтобы уменьшить мистическое влияние часовых стрелок на судьбу Украины, парламентарии и чиновники должны принять закон и оставить Украину на зимнем времени навсегда.

"Было бы неплохо, если бы Украина вернулась на зимнее время и никогда не переходила на летнее. Тем самым мы не будем совпадать по времени с Россией, а будем постоянно совпадать с Западом. И даже таким мистическим путем мы будем ближе к Западу", - добавил Росс.

Кстати, запад тоже задумывается о том, чтобы отменить летнее время. Месяц назад в Европарламенте рассматривали этот вопрос, так как жители Финляндии открыто пожаловались, что от перевода стрелок у них нарушается продуктивность работы, сон и начинаются проблемы со здоровьем.

Жалобы финнов заслушали, проголосовали и отправили резолюцию на рассмотрение в Еврокомиссию для последующего решения.

Видео: Астрологи считают перевод времени опасным (ТСН)

Напомним, эксперты дали советы, как пережить перевод часов.