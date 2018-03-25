Астрологи розповіли, чому вважають перехід на літній час небезпечним

Переведення часу і астрологія взаємопов'язані

Астрологи вважають, що переведення годинників негативно впливає не тільки на самопочуття людей, а й на їх долю. Про це розповідає ТСН.

Відомий астролог Влад Росс пояснює, що основна небезпека в переводі годин криється не в поганому самопочутті і потреби вставати раніше, а в тому, що, пересуваючи стрілки годинника, ми змінюємо астрологічні прогнози.

На його думку, розташування планет і час в астрології тісно переплітаються.

Росс переконаний, що найменший зсув може кардинально змінити долю не лише окремої людини, а й цілої країни.

Влад Росс в якості прикладу розповідає про Китай. В цій країні не переводять час вже понад півстоліття. Крім того, в Китаї не звертають увагу на кількість часових поясів в країні. Всі годинники в Китаї встановлено по одному і тому ж часу – по Пекіну.

"Тепер Китай став єдиним. Просувається в нашому світі дуже далеко і швидко. Індія за Гринвічем. Це свідчить про те, що країна буде завжди жити ірраціонально і не досягне жодних успіхів. А самий містичний Непал -5,45 хвилин від Грінвіча", - розповідає Росс.

Астролог вважає, що для того щоб зменшити містичний вплив годинникових стрілок на долю України, парламентарі та чиновники повинні прийняти закон і залишити Україну в зимовому часі назавжди.

"Було б непогано, якби Україна повернулася на зимовий час і ніколи не переходила на літній. Тим самим ми не будемо збігатися за часом з Росією, а будемо постійно збігатися з Заходом. І навіть таким містичним шляхом ми будемо ближче до Заходу", - додав Росс.

До речі, захід теж замислюється про те, щоб скасувати літній час. Місяць тому в Європарламенті розглядали це питання, так як жителі Фінляндії відкрито поскаржилися, що від переведення стрілок у них порушується продуктивність роботи, сон і починаються проблеми зі здоров'ям.

Скарги фінів заслухали, проголосували і відправили резолюцію на розгляд в Єврокомісію для подальшого вирішення.

Відео: Астрологи вважають переведення часу небезпечним (ТСН)

Нагадаємо, експерти дали поради, як пережити переведення годинників.