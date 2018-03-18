Переход на летнее время: советы, как пережить этот период

В зоне риска - пожилые люди

Через неделю, в ночь с 24 на 25 марта Украина переходит на летнее время. Для многих этот период проходит незаметно, а есть такие люди, которые на неделю, а то и на две выбиваются из колеи. Ученые рассказали, как пережить этот период.

После перевода часов, человеческому организму нужно снова привыкать к времени подъема и времени отхода ко сну, поэтому многие испытывают недосыпание, что ведет к дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую систему, потери концентрации внимания и мигреням.

Исследования показали, что количество сердечных приступов в первый понедельник после перевода часов, растет на 25% и держится на этом уровне всю последующую неделю. Авторы исследования связывают этот показатель со стрессом.

Для того, чтобы побыстрее адаптироваться к переводу стрелок, нужно заранее начинать менять свой привычный график. Ложиться спать на 15-20 минут раньше обычного и вставать утром раньше обычного на 15 минут. Постепенно это время можно сдвигать.

Кроме того, от перевода часов страдают онкобольные и пожилые люди. Нарушение сна вызывает повышение давления и ослабление психического здоровья.

В первые дни адаптации возрастает риск инсульта и чаще всего он случается именно в утренние часы.

Статистика показывает, что в период перевода стрелок на зимнее и летнее время, увеличивается количество ДТП, суицидов и нервных срывов.

Для того, чтобы этот период пройти безболезненно, стоит больше бывать на свежем воздухе, уменьшить потребление острой, жирной и сладкой пищи.

Также возникает нарушение в работе внутренних органов по причине нарушения синхронизации ритмов их работы с внешними.

Например, системе пищеварения нужно настроиться на переработку завтрака на час раньше, мозгу – на концентрацию, например, во время управления автомобилем, и прочее.

Вместо большого количества кофе – пить зеленый чай. Кроме того, стоит пить больше жидкости.

Для тех, кто много работает, стоит уменьшить нагрузки на работе в период адаптации и не засиживаться допоздна в офисе или возле компьютера.

Психолог Алексей Васильев считает, что перевод времени влияет на раздражительность человека и в это период стоит быть внимательнее и терпимее к окружающим.

"Доказано, что любой сдвиг стрелок — неважно, на летнее время или на зимнее, вызывает изменения в привычном режиме человека. Адаптация к новому режиму пробуждения будет проходить около двух недель. В это время человек может быть раздражительным. Поэтому будьте внимательнее к себе и к окружающим, помните, что если вашего ближнего что-либо раздражает, то это может быть связано и с переводом часов", — рассказал психолог Алексей Васильев.

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