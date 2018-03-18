Перехід на літній час: поради, як пережити цей період

У зоні ризику - літні люди

Через тиждень, в ніч з 24 на 25 березня Україна переходить на літній час. Для багатьох цей період проходить непомітно, а є такі люди, які на тиждень, а то й на два вибиваються з колії. Вчені розповіли, як пережити цей період.

Після переведення годинників, людському організму потрібно знову звикати до часу підйому і часу відходу до сну, тому багато людей відчувають недосипання, що веде до додаткового навантаження на серцево-судинну систему, втрати концентрації уваги і мігрені.

Дослідження показали, що кількість серцевих нападів у перший понеділок після переведення годинників, зростає на 25% і тримається на цьому рівні весь наступний тиждень. Автори дослідження пов'язують цей показник зі стресом.

Для того, щоб швидше адаптуватися до переведення стрілок, потрібно заздалегідь починати змінювати свій звичний графік. Лягати спати на 15-20 хвилин раніше звичайного і вставати вранці раніше звичайного на 15 хвилин. Поступово цей час можна зрушувати.

Крім того, від переведення годинників страждають онкохворі та літні люди. Порушення сну викликає підвищення тиску і послаблення психічного здоров'я.

У перші дні адаптації зростає ризик інсульту і найчастіше він трапляється саме в ранкові години.

Статистика показує, що в період переведення стрілок на зимовий і літній час, збільшується кількість ДТП, суїцидів і нервових зривів.

Для того, щоб цей період пройти безболісно, слід більше бувати на свіжому повітрі, зменшити споживання гострої, жирної і солодкої їжі.

Також виникає порушення в роботі внутрішніх органів через порушення синхронізації ритмів їх роботи з зовнішніми.

Наприклад, системі травлення потрібно налаштуватися на переробку сніданку на годину раніше, мозку – на концентрацію, наприклад, під час керування автомобілем, та інше.

Замість великої кількості кави – пити зелений чай. Крім того, варто пити більше рідини.

Для тих, хто багато працює, варто зменшити навантаження на роботі в період адаптації і не засиджуватися допізна в офісі або біля комп'ютера.

Психолог Олексій Васильєв вважає, що переведення часу впливає на дратівливість людини і в цей період варто бути уважнішими і терпимішими до оточуючих.

"Доведено, що будь зрушення стрілок — неважливо, на літній або зимовий час, викликає зміни у звичному режимі людини. Адаптація до нового режиму пробудження буде проходити близько двох тижнів. У цей час людина може бути дратівливою. Тому будьте уважнішими до себе і до оточуючих, пам'ятайте, що якщо вашого близького щось дратує, то це може бути пов'язано і з переведенням годинників", — розповів психолог Олексій Васильєв.

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