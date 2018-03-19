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Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам

STYLERLIFE        19.03.2018 - 12:26
Фото: Перевод часов (pixabay.com/pixel2013)
Фото: Перевод часов (pixabay.com/pixel2013)

Переход на летнее время 2018 произойдет уже на этой неделе

Когда переводят часы в Украине с зимнего на летнее время, и в какой день придется спать на час меньше - в материале Styler.

Переход на летнее время 2018: какого числа переводить стрелки часов 

Перевод часов на территории нашей страны практикуется еще со времен СССР (с 1981 года). А в 1996 году было принято постановление Кабинета Министров  "О порядке исчисления времени", регламентирующее порядок, когда переводят часы в Украине. Согласно документу, летнее время в Украине ежегодно устанавливается в последние мартовские выходные. Таким образом, переход на летнее время 2018 произойдет в ночь с субботы 24 марта на воскресенье.

25 марта в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на 1 час вперед.

переход на летнее время 2018 состоится 25 мартаФото: Переход на летнее время 2018 состоится 25 марта (pixabay.com/Alexas_Fotos)

Переход на летнее время практиковали в Европе с начала прошлого века с целью экономии энергоресурсов. Германия, а за ней Великобритания и другие европейские страны с приходом весны стали переводить стрелки часов на один час вперед. В СССР сезонное время начали применять с 80-х. В Украине стрелки часов переводят дважды в год (весной и осенью) с 1992 года.

Переход на летнее время 2018 произойдет более чем в 70 государствах мира, среди которых европейские страны, практически все штаты США, Канада, Мексика и др. 

Отказались от смены сезонного времени Россия, Беларусь, Турция, Япония, Китай. В целом, около 60% стран мира не применяют на данный момент летнее время.

Вопрос о необходимости перевода стрелок часов и установлении постоянного часового пояса неоднократно поднимался в Украине. Соответствующую резолюцию для стран Евросоюза в феврале 2018 года рассматривали и в Европарламенте. Данный документ был разработан на основании петиций граждан ЕС, выражавших беспокойство о состоянии здоровья из-за последствий смены сезонного времени. Однако на данный момент переход на летнее время все еще продолжает практиковаться.

адаптироваться к переходу на летнее время помогут прогулки, здоровое питание и режим дняФото: Адаптироваться к новому сезонному времени помогут прогулки, здоровое питание и режим дня (pixabay.com/Alexas_Fotos)

Как адаптироваться к переводу часов

Переход на летнее время 2018 в Украине состоится в ночь на 25 марта. Перевод стрелок на час вперед сократит длительность сна украинцев в воскресенье. В  этот и еще несколько дней после перевода часов у многих людей зачастую наблюдается ухудшение самочувствия, связанное с недосыпанием. В первую очередь, негативное влияние от смены биоритмов могут ощутить пожилые люди, лица, страдающие хроническими заболеваниями.  

Для того, чтобы адаптационный период прошел с минимальными неудобствами, врачи рекомендуют готовиться к переводу часов заранее, ежедневно сдвигая время подъема и отхода ко сну на 15 минут раньше. Также стоит больше гулять на свежем воздухе, ограничить нездоровую пищу, прием кофеиносодержащих напитков и алкоголь.

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Теги: перевод часов, летнее время
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