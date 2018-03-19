Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям

Перехід на літній час 2018 відбудеться вже цього тижня

Коли переводять годинники в Україні з зимового на літній час, і в який день доведеться спати на годину менше - в матеріалі Styler.

Перехід на літній час 2018: якого числа переводити стрілки годинника

Переведення годинника на території нашої країни практикується ще з часів СРСР (з 1981 року). А в 1996 році була прийнята постанова Кабінету Міністрів "Про порядок обчислення часу", яка регламентує порядок, коли переводять годинники в Україні. Згідно з документом, літній час в Україні щорічно встановлюється в останні березневі вихідні. Таким чином, перехід на літній час 2018 відбудеться в ніч з суботи 24 березня на неділю.

25 березня о 03:00 стрілки годинника необхідно перевести на 1 годину вперед.

Фото: Перехід на літній час 2018 відбудеться 25 березня (pixabay.com/Alexas_Fotos)

Перехід на літній час практикували в Європі з початку минулого століття з метою економії енергоресурсів. Німеччина, а за нею Великобританія та інші європейські країни з приходом весни стали переводити стрілки годинника на одну годину вперед. У СРСР сезонний час почали застосовувати з 80-х. В Україні стрілки годинників переводять двічі на рік (навесні і восени) з 1992 року.

Перехід на літній час 2018 відбудеться більш ніж в 70 країнах світу, серед яких європейські країни, практично всі штати США, Канада, Мексика та ін.

Відмовилися від зміни сезонного часу Росія, Білорусь, Туреччина, Японія, Китай. В цілому, близько 60% світових держав не застосовують на даний момент літній час.

Питання про необхідність переведення стрілок годинника і встановлення постійного часового поясу неодноразово піднімалося в Україні. Відповідну резолюцію для країн Євросоюзу в лютому 2018 року розглядали і в Європарламенті. Даний документ був розроблений на підставі петицій громадян ЄС, які виражали занепокоєння про стан здоров'я через наслідки зміни сезонного часу. Однак на даний момент перехід на літній час все ще продовжує практикуватися.

Фото: Адаптуватися до переходу на літній час 2018 допоможуть прогулянки, здорове харчування і режим дня (pixabay.com/Alexas_Fotos)

Як адаптуватися до переведення годинників

Перехід на літній час 2018 в Украине відбудеться в ніч на 25 березня. Переведення стрілок на годину вперед скоротить тривалість сну українців в неділю. У цей і ще кілька днів після переведення годинників у багатьох людей найчастіше спостерігається погіршення самопочуття, пов'язане з недосипанням. В першу чергу, негативний вплив від зміни біоритмів можуть відчути люди похилого віку, особи, які страждають хронічними захворюваннями.

Для того, щоб адаптаційний період пройшов з мінімальними незручностями, лікарі рекомендують готуватися до переведення годинників заздалегідь, щодня зрушуючи час підйому і відходу до сну на 15 хвилин раніше. Також варто більше гуляти на свіжому повітрі, обмежити нездорову їжу, прийом кофеїновмісних напоїв і алкоголь.